Количество краж в магазинах выросло в 2-3 раза в Петербурге

Специалист также упомянул, что он впервые за все время работы наблюдает такие цифры.

В первом квартале этого года в рознице товарооборот сократился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Петростата. По словам главы информационного агентства INFOLine Ивана Федякова, в магазинах Петербурга наблюдается рост краж, сообащет РБК.

Федяков отмечает, что у ретейлеров появилась ещё одна проблема – воровство. В рознице есть определенная норма краж, но за прошлый год показатели обошли ее в 2-3 раза.

Специалист также упомянул, что он впервые за все время работы наблюдает такие цифры. Из-за негативных тенденций и падения спроса, по его мнению, продавцы оказались в замкнутом круге: снижаются объемы продаж и одновременно растут издержки на снижение воровства.

Ранее в Петербурге появятся пилотные "Точки табака" от сети "Лента". Ассортимент магазина магазина составит от 650 до 1000 наименований табачных изделий, сувенирной продукции, электронных сигарет и кальянов.

Фото: Piter.tv

