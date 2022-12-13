В Петербурге появятся пилотные "Точки табака" от сети "Лента"

Ассортимент магазина магазина составит от 650 до 1000 наименований табачных изделий, сувенирной продукции, электронных сигарет и кальянов.

В Петербурге сеть гипермаркетов "Лента" планирует открыть в пилотном режиме "Точки табака". Ранее эта же сеть запустила "Зоомаркеты". Об этом пишет "РБК".

Известно, что пилотные проекты будут находиться внутри гипермаркетов. Сначала планируется открыть 10 торговых площадок. Ассортимент магазина магазина составит от 650 до 1000 наименований табачных изделий, сувенирной продукции, электронных сигарет и кальянов. Также ретейлер планирует через три месяца расширить проект "Лента Эконом". Его запустили в прошлом месяце в Петербурге.

Ранее мужчина выстрелил в грудь охранника магазина на Кондратьевском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.tv

