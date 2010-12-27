Гоночная трасса под Петербургом получила престижную категорию

На ней скоро установят трибуну на 5 тысяч зрителей и отбойники.

Кольцевая трасса комплекса "Игора Драйв" в Ленобласти получила категорию FIA Grade 2. Об этом передали "Известия" 14 декабря.

Эксперты Международной автомобильной федерации (FIA) назвали объект соответствующим высоким международным стандартам безопасности. Теперь на трассе смогут проводить все гонки международных серий, помимо "Формулы-1".

Владельцы комплекса хотят проводить и соревнования по автоспорту самого высшего класса. Для этого на трассе скоро пройдет омологация по требованиям FIA Grade 1.

Ранее мы сообщали, что в "Игоре Драйв" летом запланирован этап чемпионата мира по ралли-кроссу.

Фото: "Игора Драйв"