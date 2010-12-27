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Кокорин получил грамоту за "благие дела"
Сегодня, 22:10
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Кокорин получил грамоту за "благие дела"

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Футболист будет играть за сине-бело-голубых на позиции нападающего.

Игрок "Зенита" Александр Кокорин получил грамоту за "Благие дела", сообщила "Лента.ру".

Нападающему вручили грамоту перед игрой сине-бело-голубых с московским "Динамо". Напомним, матч закончился со счетом 3:0  в пользу "Зенита". 

Кроме Кокорина, награды получили Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Ерохин за поддержку детских команд. 

Напомним, в сентябре Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО. Футболисты отбывали наказание за хулиганство и драки в центре Москвы. "Зенит" заключил с Кокориным новый контракт, согласно которому футболист теперь будет получать 2,5 млн евро.

В ноябре форвард рассказал о тренировках в петербургском клубе. 

Фото: Александр Кокорин / VK

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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