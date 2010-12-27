Футболист будет играть за сине-бело-голубых на позиции нападающего.

Игрок "Зенита" Александр Кокорин получил грамоту за "Благие дела", сообщила "Лента.ру".

Нападающему вручили грамоту перед игрой сине-бело-голубых с московским "Динамо". Напомним, матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Зенита".

Кроме Кокорина, награды получили Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Ерохин за поддержку детских команд.

Напомним, в сентябре Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии по УДО. Футболисты отбывали наказание за хулиганство и драки в центре Москвы. "Зенит" заключил с Кокориным новый контракт, согласно которому футболист теперь будет получать 2,5 млн евро.

В ноябре форвард рассказал о тренировках в петербургском клубе.

Фото: Александр Кокорин / VK