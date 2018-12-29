Лунное затмение в Петербурге: дата и время

Piter.TVпубликует информацию об уникальном небесном явлении в Петербурге.

Лунное затмение в Петербурге

Ночью 21 января петербуржцы смогут увидеть полное лунное затмение. В этот день единственный спутник Земли окрасится в красно-оранжевый цвет. Это произойдет из-за того, что Луна будет проходить сквозь земную тень. Об этом сообщают представители NASA.

При благоприятных погодных условиях лунное затмение будет заметно горожанам без специальных приборов. Петербуржцы смогут наблюдать красную Луну в небе с 06:30 и почти до 10 утра по московскому времени. Кроме того, затмение смогут увидеть жители Северной и Южной Америки, западной части Африки и Европы.

В следующий раз полное затмение наступит в Петербурге только в 2021 году.

Ранее петербуржцы могли наблюдать лунное затмение 28 июля 2018 года.

Видео: Instagram /sergei_panfiloff, galina.zlata