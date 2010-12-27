Клюкина раскритиковала бывшего возлюбленного за участие в шоу "Замуж за Бузову"

Победительнице шоу "Холостяк" стыдно за него, себя и прежние отношения.

Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина раскритиковала поведение бывшего возлюбленного. Ей стыдно за то, что Сергей Наумов участвует в проекте "Замуж за Бузову". Об этом она заявила у себя в Instagram.

Отметим, что побороться за сердце телеведущей и певицы Сергей пришел не один, а со своим братом близнецом. Это еще больше разозлило Клюкину. Даша не верит, что ее бывший воздыхатель всерьез хочет быть вместе с Ольгой Бузовой. Она считает, что все это пиар.

Ранее Сергей Наумов рассказал всю правду о Клюкиной и ее участии в двух "Холостяках".

Фото: Instagram / n_joy_djs, klyukina_d