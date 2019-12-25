Клиенты Сбербанка сняли свыше 4 миллионов рублей с помощью касс торговых точек в Ленобласти

Летом спрос на сервис возрос на 300%.

С начала текущего года клиенты Сбербанка в Ленинградской области сняли более 4 миллионов рублей с помощью касс, расположенных в торговых точках региона. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Отметим, что пункты самообслуживания компании уже доступны в 68 областных населенных пунктах, прежде всего – в селах и деревнях.

Все магазины, предоставляющие услугу, помечены специальным стикером. Владельцы карт могут снять наличные в кассе торговой точки до ее закрытия. Для этого достаточно назвать продавцу необходимую сумму, кратную 100 в диапазоне до 5000 рублей, а затем ввести pin-код.

Летом спрос на использование сервиса значительно вырос. Только за прошедший июль число операций почти превысило 500, что на 300% выше январских показателей. Чаще всего услугой пользуются клиенты Сбербанка из Сосново, Соловьевки, Хвалово, Мозолева-1 и Молодцово.

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Фото: Piter.TV