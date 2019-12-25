Беглов и "Сбербанк" обсудили новые проекты в Петербурге

Главным общим проектом может стать инновационный квартал.

В Петербурге состоялась рабочая встреча губернатора Александра Беглова с представителями Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк". Как рассказали в пресс-службе Смольного, стороны обсуждали реализацию проекта по строительству нового офиса банка на намыве Васильевского острова.

Проект "Морской фасад" предполагает развитие современного инновационного квартала, где появятся пространства с рабочими местами, площадки для междисциплинарных коммуникаций, прогулочные и спортивные зоны. Ожидается, что на разработку концепции квартала объявят международный конкурс. Со стороны Петербурга проект будет курировать вице-губернатор Евгений Елин.

Также на встрече обсудили внедрение цифровых решений на базе облачной платформы банка в городскую экономику, подобная практика распространена сейчас по всему миру. Она позволяет быстро разрабатывать новые продукты, приложения и услуги. На современные технологии переходят и органы госвласти.

Ранее мы рассказывали, что "Сбербанк" внедряет модель искусственного интеллекта для диагностики легких в больницах Петербурга.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"