Кладовщику из Купчино зажало голову погрузчиком: мужчина погиб

На Салова рабочий не справился с погрузчиком и погиб на месте.

Во Фрунзенском районе на предприятии погиб рабочий. Мужчина защемил голову между погрузчиком и дверной коробкой.

Трагический случай произошел в 16 часов вечера 26 февраля в 45 доме по улице Салова. Тело 26-летнего петербуржца было обнаружено его коллегами из логистического склада. На место происшествия выезжали медики из скорой помощи. Врачи установили, что в результате смертельного травмирования молодой человек скончался.

Известно, что погибший работал кладовщиком, а также управлял погрузчиком. Изо рта и ушей жертвы несчастного случая текла кровь. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. По предварительной версии, мужчина сам не рассчитал расстояние и траекторию, двигаясь на машине. Он пытался “задом” заехать в подсобное помещение.

