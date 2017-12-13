Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Кладовщику из Купчино зажало голову погрузчиком: мужчина погиб
Сегодня, 9:56
0
lesjasap
3131

Кладовщику из Купчино зажало голову погрузчиком: мужчина погиб

0
 
 

На Салова рабочий не справился с погрузчиком и погиб на месте.

Во Фрунзенском районе на предприятии погиб рабочий. Мужчина защемил голову между погрузчиком и дверной коробкой. 

Трагический случай произошел в 16 часов вечера 26 февраля в 45 доме по улице Салова. Тело 26-летнего петербуржца было обнаружено его коллегами из логистического склада. На место происшествия выезжали медики из скорой помощи. Врачи установили, что в результате смертельного травмирования молодой человек скончался. 

Известно, что погибший работал кладовщиком, а также управлял погрузчиком. Изо рта и ушей жертвы несчастного случая текла кровь. В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы. По предварительной версии, мужчина сам не рассчитал расстояние и траекторию, двигаясь на машине. Он пытался “задом” заехать в подсобное помещение.
 

Все новости района
Теги: гибель человека , кладовщик , купчино , погрузчик , рабочий , трагедия , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5