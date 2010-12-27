Китайским инвесторам предложили вложиться в строительство аэроэкспресса до "Пулково"

Китайскому банку ICBC Limited и его российской дочерней компании предложили вложиться в строительство аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта "Пулково".

В Смольном соборе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и вице-президент торгово-промышленного банка Китая (ICBC) Чжан Хунли обсуждали перспективы инвестиции бизнесменов из Поднебесной в Северную столицу.

"Мы очень ценим внимание такой крупной организации. Наши отношения с КНР вышли на новый уровень. За последнее время Санкт-Петербург посетили делегации 22 двух регионов КНР, органов власти и крупнейших вузов и ведущих корпораций", - отметил Полтавченко во время встречи.

Банку ICBC Limited и его российскому представительству АО "АйСиБиСи Банк" предложили вложиться в проект аэроэкспресса от Витебского вокзала до "Пулково" и город-спутник "Южный".

Проект регкорельсового трамвая до аэропорта представили китайской делегации. Уже в конце этого месяца Смольный планирует объявить конкурс на реализацию этого проекта.

Фото: Instagram / serg_iov