Китайские ученые выяснили, что физические упражнения при ожирении могут привести к набору веса

В исследовании участвовали 1750 человек.

Ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий (SIAT) выяснили, что физические упражнения могут привести к набору веса при ожирении. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Так, проанализировали ученые энергетические затраты 1750 взрослых людей. Оказалось, что лица с лишним весом и граждане пожилого возраста благодаря физическим упражнениям сжигают всего 51% калорий, затраченных непосредственно на тренировки. У людей с нормальным весом суточный дефицит калорий после физической нагрузки превышал 72%.

Предполагается, что все дело в компенсационных механизмах организма, в число которых входит также увеличение аппетита после упражнений, а также снижение метаболизма в период между ними. Получается, людям с лишним весом похудеть сложнее.

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