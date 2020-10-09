Китайские учёные определили, как позвоночные выбрались из воды на сушу

Согласно новым исследованиям, выход на сушу происходил в три этапа.

Китайские ученые прокомментировали свои новые исследования и пришли к выводу, как именно позвоночные выбрались из воды на сушу.

Так, ученые Института зоологии Куньмина Китайской Академии Наук поэтапно изучали выход из воды позвоночных животных. Ранние открытия показывали, что первыми водную среду покинули потомки костных рыб. Однако по итогам новых исследований, которые касались изучения генома африканских двоякодышащих рыб, веслоноса и панцирной щуки, ученые предположили, что выход на сушу происходил в три этапа.

Сначала рыбы научились дышать воздухом, затем дыхательная способность улучшалась за счет появления большего число генов и функциональных элементов саркоптеригиев. Третий этап ознаменован появлением генов, готовые обеспечили смену среды обитания.

Из-за выхода на сушу перед ранними четвероногими многочисленные физиологические проблемы, начиная размножением до дыхания, а также от приема звуков и до поддержания массы тела в менее плотной среде.

Ранее мы писали, что аргентинского динозавра признали самым древним титанозавром Земли.

Фото: pixabay