По сообщениям кредитных организаций России и Китая, проблема проявилась еще в 2014 году, но ситуация стабилизировалась в 2015 и была таковой до начала 2018 года. Однако с февраля ситуация вновь ухудшилась.

Китайские кредитные организации блокируют обслуживание российских юрлиц из-за опасения санкций со стороны Америки. Об этом сообщает портал "Деловое.TV".

Сложности возникают у внесенных в SDN-лист лиц, к примеру, у структуры Олега Дерипаски. Не так давно его компания столкнулась с проблемами в проведении платежей через банки Китая при закупке горюче-смазочных материалов и оборудования для автомобилей. Проблемы при сделках с частными китайскими банками коснулись также АО "Би-энд-Би" и ГМК "Норникель".

По сообщениям кредитных организаций России и Китая, проблема проявилась еще в 2014 году, но ситуация стабилизировалась в следующем году и была таковой до начала 2018 года. Однако с февраля ситуация вновь ухудшилась.

Пекин, не отрицая свое "добрососедское" отношение к России пытается обезопасить китайский бизнес. КНР рассматривает себя как независимое государство и старается сохранять нейтралитет, при этом Россия для него является по большей части рынком сбыта, когда с США идут торговые прерии. Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" (МФЦ).

Экспорт также отметил, что в Пекине не отрицают свою приверженность к добрососедским отношениям с Россией, но, в рамках санкционного давления от США, некоторые китайские компании ищут пути обхода санкций в отношении России, но при этом стремятся обезопасить и свой бизнес.

Пока, на данный момент, позиция китайских банков и отчасти и официальных властей, на мой взгляд, заключается в том, что до поры до времени, им выгоден такой партнёр как РФ, но в качестве рынка сбыта и сырьевой базы. В геополитическом отношении этот союз продиктован общим противостоянием КНР с США, но в глобальном масштабе, Китай рассматривает себя как независимого глобального игрока и вот тут-то и кроется огромное количество загадок. Отношения нашей страны с Китаем насчитывают не один год, и каждый раз история приходит к переосмыслению исторического пути Китая и России на мировой арене. Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" (МФЦ).

Китайская экономика растет от предоставления инвестиций из Америки и стран Западной Европы, Однако, по словам Блинова, оттуда же и приходят обвинения Пекина в промышленном шпионаже. Это основное, за что живут бизнес-круги Китая, - утверждает эксперт.

История уже знала периоды "братской дружбы с Китаем", и не всегда они блистали успехами. Я не стремлюсь завысить геополитическое влияние США на официальный Пекин, наоборот, я предостерегаю всех от как называемого синдрома, который называется - "головокружение от успехов", как говорил классик марксизма-ленинизма, товарищ Ульянов (Ленин). Китай сложный партнёр в большинстве вопросов международного взаимодействия. Очень ярким примером в данном случае может стать история работы европейского бизнеса с китайским, ведь неспроста европейские концерны и корпорации уже неоднократно за последние 15 лет упрекали КНР в том, что практика китайского промышленного шпионажа и воровство технологий, это то основное, чем живут китайские бизнес круги. Да, за счёт огромных инвестиционных потоков из США и стран западной Европы, в КНР власти Китая, смогли в очень короткие сроки создать одну из самых быстрорастущих экономик мира, но будут ли китайские власти идти на столь существенные жертвы ради геополитического соседа и лишать себя возможности расти за счёт инвестиционного потока? Вопрос крайне дискуссионный. Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" (МФЦ).

По мнению Блинова, Китай самостоятельно устанавливает выгодный для него ход и не теряет свою выгоду, потому развитие отношенийдвумя странами остается загадкой для обеих сторон.

Как представляется мне, официальный Пекин и китайский подход в ведении внешнеполитических дел, в основе своей имеет более прагматичный подход чем российская эмоциональность и стремление к торжеству правды и мира на всей Земле. В этом и кроется основная масса рисков развития международных отношений с Китаем. Он сам, в том или иной момент решает, что ему выгодно и выгоду свою не упустит, но восточная осторожность и дальновидность всегда соизмеряют риски от получения этой выгоды. Так что в рамках международной кооперации мы будем ещё не раз видеть новые страницы в российско-китайских отношениях. Роман Блинов, руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" (МФЦ).

Ранее сообщалось, что Китай достроил свою часть моста через Амур.

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