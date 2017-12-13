Кировский суд отклонил жалобу "МСС" и встал на защиту жителей Канонерского острова

Юристы отказали подрядчику в удовлетворении жалобы.

12 февраля Кировский районный суд отказал в удовлетворении жалоб ООО "Магистраль северной столицы". Компания пыталась оспорить решение Роспотребнадзора и заявила, что не имеет отношения к нарушению санитарных норм при эксплуатации трассы.

Как сообщает "Красивый Петербург", суд встал на сторону жителей Канонерского острова, которые вынуждены терпеть шум от магистрали. Служители правосудия признали законными требования Роспотребнадзора по устранению нарушений норм при эксплуатации ЗСД. ММС будет привлечена к административной ответственности за нарушение норм при эксплуатации платной дороги.

Ранее не желая устранять нарушение санитарных норм в квартирах жителей Канонерского острова ООО "МСС" оспорило также соответствующее предписание Роспотребнадзора Дзержинский суд. Судья Дзержинского районного суда уже приостановила действие предписания до вынесения решения. Сообщает "Красивый Петербург"

Напомним, сотрудники Роспотребнадзора замерили уровень шума в квартирах дома №14. Как оказалось, при норме в 60 децибел, от ЗСД зафиксировали 20 децибел. После этого ООО "Магистраль северной столицы" дало обещание установить на дороге дополнительные шумоизолирующие экраны. Однако их не поставили до сих пор.

Ранее Piter.tv писал, что детский сад на Канонерском острове защитят от шума ЗСД‍.