Детский сад на Канонерском острове защитят от шума ЗСД‍

Дошкольное учреждение пообещал оградить от трассы в первом квартале 2018 года.

Шумозащитные экраны установят около детского сада, расположенного на Канонерском острове, чтобы создать изоляцию от движения автомобилей по ЗСД, сообщает 22 января "Политэксперт".

Ограждения установят в 70 метрах от учреждения, чтобы уменьшить уровень шума и пыли, летящего с Западного скоростного диаметра. Договоренность была достигнута еще осенью прошлого года, когда остров посетил Георгий Полтавченко. На проблему ему пожаловались жители района.

Стоит отметить, что шумоизоляцию должны были установить до 15 декабря, однако пообещали закончить все за первый квартал 2018 года.

Ранее Piter.tv сообщал, что с января в Петербурге повысили оплату за детские сады.