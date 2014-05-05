Здания Киновии Александро-Невской Лавры стали памятниками истории и культуры

КГИОП присвоил статус региональных памятников двум историческим зданиям — Настоятельскому и Братскому келейным корпусам Киновии Александро-Невской лавры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба корпуса, расположенные на Октябрьской набережной, были возведены в середине XIX века. Авторами архитектурных проектов выступили известные зодчие того времени — Александр Гемилиан и Карл Брандт.

Позднее ансамбль дополнила каменная церковь Пресвятой Троицы, построенная в русском стиле по проекту архитектора Григория Карпова в период с 1861 по 1868 годы.

После революции 1917 года исторические здания были перепрофилированы под жилые нужды, а храм начал постепенно разрушаться. Кульминацией стало 1938 год, когда с церкви сняли купола и установили внутренние перекрытия, что привело к утрате большей части оригинального убранства. Реставрационные работы начались лишь в 2001 году и были успешно завершены к 2019 году.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга