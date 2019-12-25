Объявлена программа кинофестиваля Beat Weekend

Организаторы подготовили для гостей спецпрограмму.

С 12 по 20 октября в Петербурге в девятый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend – региональная версия московского Beat Film Festival. Однако основной программой организаторы не ограничились. Фестиваль объявил о программе специальных событий: от дискуссий и встреч с авторами фильмов до вечеринок. Об этом Piter.tv рассказали организаторы мероприятия.

До официального открытия, 6 октября, в центральном выставочном зале "Манеж" состоится спецпоказ фильма "Аалто" режиссера Вирпи Суутари. Показ дополнит круглый стол с участием ведущих экспертов: искусствовед Екатерина Андреева, историк архитектуры Вадим Басс, основатель бюро Delo Design Арсений Бродач и советник директора ЦВЗ "Манеж" по просветительской деятельности Вера Рейхет.

Открытие фестиваля состоится 12 октября в кинотеатре "Аврора". Зрителям представят новинку этого года – фильм "Моби", режиссером которого выступил Роб Гордон Бралвер. После сеанса гостей ждет вечеринка в винном ресторане Winona Pink – билет на показ можно будет обменять на welcome drink.

Спустя несколько дней, 15 октября, на корабле Cruise by Kuznya House пройдет вечеринка Beat Night x Beefeater с показом фильма "Лоран Гарнье: Электрошок", диджей-сетом Лены Поповой и коктейлями на основе британского джина Beefeater. В этот же день в кинотеатре "Аврора" пройдет показ фильмов.

На следующий день, 16 октября, в "Доме Радио" пройдет спецпоказ фильма "Аалто", который представит Сани Контула-Вебб, директор Института Финляндии в Петербурге. После сеанса гостей ждет зум-беседа с режиссером фильма Вирпи Суутари. В этот же день в кинотеатре "Аврора" после показа фильма "Трещины" на вопросы зрителей ответит его режиссер Паша Никифоров, а после премьеры киноальманаха "Лепота" – соавторы альманаха, дизайнеры Макси Шилов и Сергей Гуров. Фильм "Майкл и его "джорданы" представит соосновательница креативного агентства SETTERS & CEO бренда Re-feel Алина Чичина.

Вход на события Beat Weekend, кроме вечеринки Cruise by Kuznya House, свободный — по билетам на сеансы или регистрации. Расписание и билеты доступны на официальном сайте фестиваля.

Ранее мы писали, что стала известна конкурсная программа кинофестиваля "Послание к человеку".

Фото: beatfilmfestival.ru; предоставлено организаторами