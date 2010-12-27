Керамическую продукцию Ленобласти представят на выставке Kazbuild-2019

Областные светильники и керамическую плитку представят на Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке.

Областные светильники и керамическую плитку представят на Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке.

Делегация Ленинградской области с 4 по 6 сентября примет участие в 26-й Казахстанской международной строительной и интерьерной выставке с участием лидеров отрасли из России, Европы, США, Канады, Китая. Регион на смотре ведущих мировых производителей стройматериалов, машин и технологий представят НПО "НордИнвест", ООО "РусКомПолимер", ООО "Торговая фирма "Нефрит", ООО "Вершина". В одном из центральных павильонов экспоцентра "Атакент" в Алматы предприятия продемонстрируют свою продукцию: светодиодные светильники, емкости из полимеров, керамическую плитку и химические растворители.

На Kazbuild-2019 региональные предприятия проведут презентации своей продукции, а также примут участие в деловой программе: семинарах, круглых столах, встречах. Их участие в крупнейшей в Центральной Азии специализированной выставке организовал Центр поддержки экспорта АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области". Предприятиям оплатили выставочный сбор, расходы на аренду площадей и застройку стенда, доставку демонстрационных образцов продукции.

Коллективный стенд Ленинградской области в Казахстане организуется в рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и регионального проекта "Системные меры содействия международной кооперации и экспорта".

Это уже вторая в этом году зарубежная выставка, участие в которой для предпринимателей региона организует Центром поддержки экспорта Ленинградской области. В июне продукция областных предприятий была представлена на CISMEF-2019 в Гуанчжоу (Китай).

Источник: пресс-служба ЛО