Политик считает, что украинский конфликт спровоцирован Белым домом.

Вооруженные силы Украины потеряли на передовой линии в региональном конфликте примерно 350 тысяч человек. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала Fox News сделал кандидат на высший должностной пост в Вашингтоне от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. Он заметил, что власти США не говорят о числе жертв со стороны киевского режима. Политик обвинил Белый дом и украинское правительство в том, что они скрывают от общественности настоящее число жертв. Гость программы напомнил о том, что "власти врали" о пандемии COVID-19 и о войне в Ираке.

Я думаю, что администрация и Пентагон нечестны с американским народом в вопросе реальных жертв украинцев. И я думаю, что украинское правительство тоже лжет... Роберт Кеннеди-младший, политик

Эксперт заметил, что обычным гражданам США этот европейским конфликт представляет собой "ответ на незаконную и жестокую агрессию Путина" однако на самом деле речь идет о стремлении неконсерваторов подмять под себя Россию. Кеннеди-младший считает, что в Белом доме готовили и провоцировали этот кризис на протяжении десяти лет, поэтому сейчас продолжают избегать любых разговоров о мирном урегулировании.

Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине.

Фото и видео: YouTube / FOX News