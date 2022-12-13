Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине

Американская администрация замалчивает гражданам страны тот факт, что российским войскам невозможно противостоять в украинском кризисе. Соответствующее заявление в рамках своего выступления в эфире местного телеканала FOX News сделал племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший. Недавно политик публично объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Белого дома.
Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им.
Роберт Кеннеди-младший, политик США
Роберт Кеннеди-младший добавил, что конфликт на Украине представляет для Вашингтона большую проблему с геополитической точки зрения, так как этот кризис лишь ускоряет сближение между российскими и китайскими представителями. Политик считает, что такой исход является наихудшим для национальных интересов США. В завершении своей речи американский политик задался вопросом о том, что власти США забыли на Украине.
Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США.
Фото и видео: FOX News
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra