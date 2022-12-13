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Кеннеди-младший обнародовал скрытую правду об Украине

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Политик не понимает, что США забыли на Украине.

Американская администрация замалчивает гражданам страны тот факт, что российским войскам невозможно противостоять в украинском кризисе. Соответствующее заявление в рамках своего выступления в эфире местного телеканала FOX News сделал племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший. Недавно политик публично объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Белого дома.

Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им.

Роберт Кеннеди-младший, политик США

Роберт Кеннеди-младший добавил, что конфликт на Украине представляет для Вашингтона большую проблему с геополитической точки зрения, так как этот кризис лишь ускоряет сближение между российскими и китайскими представителями. Политик считает, что такой исход является наихудшим для национальных интересов США. В завершении своей речи американский политик задался вопросом о том, что власти США забыли на Украине.

Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США.

Фото и видео: FOX News

Теги: fox news, роберт кеннеди-младший
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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Кривоцюк Инна
Сегодня 10:22

Это просто БOMБА: ceкc по несколько чаcoв подряд, камeнный стoяк, а главное увеличение члeнa как в длинy так и в толщинy плюс стал выноcливые и cпеpмы больше, а моя теперь довольна как слон и постоянно хочет сeкca и согласилась на экспеpименты. Советую всем попpобовать, вот та штyка ---- https://e.vg/extra

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