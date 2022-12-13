Племянник Кеннеди может принять участие в выборах президента США

Роберт Кеннеди-младший думает о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост.

Племянник бывшего американского президента Роберт Кеннеди-младший может принять участие в выборах президента США в 2024 году. Соответствующее заявление политик сделал в ходе своего общения со сторонниками. Он пояснил, что рассматривает в настоящее время возможность баллотироваться на пост главы государства. Об этом он лично упомянул в рамках мероприятия в местном колледже, расположенном в штате Нью-Гэмпшир.

Я думаю об этом, и я преодолел самое серьезное препятствие: моя жена дала зеленый свет. Роберт Кеннеди-младший, политик

Американский телеканал Fox News уведомил зрителей о том, что если родственник Кеннеди согласиться на участие в президентской гонке, то он будет претендовать на выдвижение от Демократической партии. Ранее о своем стремлении снова занять место лидера Белого дома объявил республиканский представитель Дональд Трамп. Он уже официально подал заявку в избирательную комиссию. Действующий глава Джо Байден заявлял о намерении баллотироваться, но официально пока не выдвигал свою кандидатуру.

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Фото и видео: YouTube / WMUR-TV