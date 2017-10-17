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Shdaria
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На видео попал водитель из Кемерово, который двигался по трамвайным путям

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В Кемерово водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения.

В Сеть опубликовали видеоролик, где водитель автобуса уверенно движется по трамвайным путям. Нарушение произошло в Кемерове, а водителю придется поплатится за свой поступок. Ему назначили штраф в размере 1500 рублей.

На кадрах видно, как водитель пассажирского автобуса  маршрута № 127 объезжает скопившиеся перед перекрестком машины. Он выехал на трамвайные пути попутного направления через сплошную линию разметки.

Свидетели произошедшего решили снять нарушителя на видео и разместили ролик в сети. 

Видео: mobpatrol42

 
Теги: кемерово , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Автомобильные новости Лента новостей Происшествия

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