На видео попал водитель из Кемерово, который двигался по трамвайным путям

В Кемерово водитель маршрутки грубо нарушил правила дорожного движения.

В Сеть опубликовали видеоролик, где водитель автобуса уверенно движется по трамвайным путям. Нарушение произошло в Кемерове, а водителю придется поплатится за свой поступок. Ему назначили штраф в размере 1500 рублей.

На кадрах видно, как водитель пассажирского автобуса маршрута № 127 объезжает скопившиеся перед перекрестком машины. Он выехал на трамвайные пути попутного направления через сплошную линию разметки.

Свидетели произошедшего решили снять нарушителя на видео и разместили ролик в сети.

Видео: mobpatrol42