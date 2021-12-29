Израильский эксперт рассказал, как РФ может победить ВСУ без применения оружия.

Израильский эксперт Яков Кедми заявил об ответе РФ на провокации Украины: "Не понадобится ни одного выстрела". Своей позицией специалист поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Он успокоил всех жителей Донбасса, уточнив, что Вооруженные силы Украины могут быть ликвидированы российскими силами за первые полчаса агрессии. Аналитик уточнил, что ВС самого Донбасса при этом не успеют быть задействованными в процессе.

Любая маленькая попытка ВСУ двинуться в сторону Донбасса будет пресечена немедленно российской армией. Никто не будет… ждать, пока ВС Донбасса удержат оборону. Наступающие войска будут уничтожены в первые полчаса. Яков Кедми, военный аналитик

По версии Кедми, ВСУ нужны на самом деле в Донбассе не для защиты региона, а для обеспечения безопасности Днепропетровска, Харькова, Николаева, Запорожья. Эксперт пояснил, что за оборону Донбасса ответственность ложится на Москве.

Аналитик рассказал о том, что в случае вооруженного конфликта не потребуется, чтобы корпуса вошли в порт Одессы. Достаточным решением для РФ будет ситуация, при которой три десантных корабля российского Черноморского флота встанут на рейде напротив города. При этом они могут даже не входить в территориальные воды Украины.

К утру в Одессе не останется ни одного бандеровца. Они будут бежать по головам, давя один другого к венгерской границе. От одного только известия вся бандеровская шваль испарится, давя один другого. Яков Кедми, военный эксперт

По словам специалиста, судьба Киева будет решаться по результатам переговоров между американской и российской сторон в области гарантий безопасности. Кедми считает, что Вашингтон и НАТО будут неспособны не принять предложение РФ по нерасширению на Восточный фланг Европы.

Кедми: Россия готовит неожиданный ответ США на случайный удар по Донбассу.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

