Эксперт проанализировал возможный ответ РФ на агрессию Киева против ЛНР и ДНР.

Кедми заявил, что Россия готовит неожиданный ответ США на случайный удар по Донбассу. Такое мнение израильский военный эксперт высказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Гость шоу предположил, что сейчас Вашингтон даже примерно не может просчитать или спрогнозировать реакцию Москвы. При этом сами американцы якобы не вынашивают столь серьезных планов по региону. Кедми полагает, что США только приходится играть роль с нагнетанием истерии вокруг вторжения РФ на Украину, но при этом разжигать реальный конфликт в Европе они боятся.

Аналитик также обратил внимание на серьезное усиление группировки ВСУ на линии разграничения. Кедми заметил, что киевский режим направил на участок практически 125 тысяч военнослужащих и вооружение с огромной поражающей мощностью. Не исключаются и случайные удары по жилым кварталам неподконтрольных ВСУ территорий. В этом случае даже один выстрел способен спровоцировать глобальные разрушения и с массовыми жертвами.

С Украиной не нужны никакие военные действия. Есть и готово – это реакция на открытие огня со стороны ВСУ. Этот ответ у России давно запланирован и разыгран и на уровне штабов, и на уровне войск. Там вопросы будут решаться очень быстро — семь бед один ответ. Яков Кедми, израильский эксперт

Владимир Соловьев поинтересовался у коллеги, какие возможности есть у России для эффективного ответа в первую очередь для США на агрессию Киева. Кедми уточнил, что в первую очередь "прилетит" не со стороны Венесуэлы или Кубы, а с направления, с которого американцы не ожидают.

Кедми назвал блефом заявления США о переброске военного контингента в Европу.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

