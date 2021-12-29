Эксперт объяснил, что у НАТО и Европы не хватит ресурсов для осуществления миссии.

Израильский военный эксперт Яков Кедми назвал блефом заявления США о переброске военного контингента в Европу. Такое заявление специалист сделал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". По мнению гостя программы, в настоящее время у европейского региона нет необходимых ресурсов для реализации такой масштабной миссии. При этом Пентагон в одиночку не способен провести операцию в кратчайшие сроки.

Все действия не имеют большого военного значения, имеют большое пропагандистское значение, включая спектакль с эвакуацией работников и членов семей из Киева. Более или менее хорошо поставленный спектакль. Яков Кедми, эксперт

Аналитик напомнил о том, что требуется большой период времени для подготовки масштабной передислокации сил. При этом Вашингтон якобы также не знает, куда именно нужно направлять военных. Кедми спрогнозировал, что такие действия вызовут негативную реакцию среди населения не только РФ, но и других государств.

Кедми заявил о капитуляции США и НАТО перед требованиями Путина.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

