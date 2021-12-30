Кедми заявил о капитуляции США и НАТО перед требованиями Путина

Эксперт оценил тон западных пропагандистов по обсуждению гарантий безопасности.

Израильский эксперт Яков Кедми заявил о капитуляции США и НАТО перед требованиями российского президента Владимира Путина. Информацией специалист поделился с журналистами Rutube-канала News Front. По мнению аналитика, Вашингтон и Североатлантический альянс оказались не готовы к тем требованиям по безопасности, которые выдвинула Москва.

Надежда на то, что Россия или Путин блефует – это самообман. Путин потребовал: "Нас не интересуют переговоры – нас интересует результат, и быстро". Каковы будут формы этого решения, можно будет увидеть. Яков Кедми, военный эксперт

Специалист уточнил, что сначала западные представители не хотели даже обсуждать эти вопросы, но в последнее время чаще звучат призывы вернуться за стол переговоров с российскими партнерами. Кедми уточнил, что пропагандисты Запада поменяли тон относительно данной ситуации. Он полагает, что отдельные моменты по требованиям РФ выдвигает логично.

А вдруг мы перегнули палку? Там есть элементы, по которым надо договариваться. И мы готовы понять и принять позицию России в тех или иных вопросах". Какое кощунство по отношению к тому, что они писали еще вчера!

Кедми: жалобы Евросоюза не будут учтены в переговорах России, США и НАТО.

Яков Кедми, военный эксперт

Фото и видео: RuTube / News Front