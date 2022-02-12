Каждый второй петербуржец формирует накопления

46% петербуржцев периодически откладывают часть своих доходов и 74% тех, кто сберегает деньги, готовы их инвестировать — такие данные были получены в результате исследования компании СберСтрахование жизни, которое провели накануне старта Финансового конгресса Банка России.

Жителям Петербурга, по их собственным оценкам, чтобы чувствовать себя уверенно, необходимо 4,366 млн рублей сбережений. При этом более трети всех опрошенных формируют накопления без определённых целей. То, что россияне стали больше сберегать и инвестировать, подтверждает активный интерес ко всем видам накопительных и инвестиционных продуктов, об этом на одной из сессий Финансового конгресса Банка России рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

Брокерский рынок в России должен быть прозрачен и понятен, а розничные инвесторы - находиться под защитой. Такое мнение на сессии, посвященной тенденциям и трансформации архитектуры финансового рынка. высказал первый заместитель Председателя Правления Сбера Кирилл Царёв. Банковский же сектор, проявив за последние годы устойчивость к внешним шокам, перешел в режим стремительного роста, делая упор на инновационность и повышение качества услуг. Почему участникам экономического рынка важно становиться все более человекоориентированными, рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Всего в трехдневной программе Финансового Конгресса заявлено 24 деловых мероприятия, на которых представители органов государственной власти, лидеры финансового рынка, эксперты в области экономики и финансов обсудят структурную трансформацию российской экономики и новые правила игры.