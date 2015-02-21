Каждый третий петербуржец считает себя ленивым

35% жителей Петербурга признались в собственной лени.

Согласно данным опроса проекта "Фотостраны", 35% петербуржцев считают себя ленивыми и пассивными. Они предпочитают отдых дома и испытывают стресс в многочисленной спешке и делах. Остальные 53% опрошенных считают себя активными и не могут отдыхать дома, лежа на диване.

Еще часть граждан не смогла ответить на вопросы опроса, поскольку однозначно не могут назвать себя ни активными, ни пассивными людьми. В опросе приняло участие более тысячи жителей города.

Ранее петербуржцы рассказали, каким запомнили уходящий 2020 год.

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