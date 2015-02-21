Каждый третий петербуржец считает себя ленивым

Согласно данным опроса проекта "Фотостраны", 35% петербуржцев считают себя ленивыми и пассивными. Они предпочитают отдых дома и испытывают стресс в многочисленной спешке и делах. Остальные 53% опрошенных считают себя активными и не могут отдыхать дома, лежа на диване.
Еще часть граждан не смогла ответить на вопросы опроса, поскольку однозначно не могут назвать себя ни активными, ни пассивными людьми. В опросе приняло участие более тысячи жителей города.
Ранее петербуржцы рассказали, каким запомнили уходящий 2020 год.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все