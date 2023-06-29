Казахстан изучит запросы США и России на выдачу сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

Улан Байжанов не исключил запроса от россиянина о политическом убежище.

Генеральная прокуратура Казахстана изучит запросы американских и российских властей на выдачу задержанного в Казахстане руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиты Кислицина. Такой информацией с журналистами поделился местный заместитель генерального прокурора страны Улан Байжанов. Эксперт рассказал о тщательном изучении дела.

Он был задержан. Мы отправляем в страну, из которой был направлен запрос, документ - в чем вы его обвиняете, покажите фабулу этого дела. Потом мы анализируем - является ли данное правонарушение преступлением у нас. Улан Байжанов, сотрудник генпрокуратуры Казахстана

Улан Байжанов заметил, что если подозреваемый является российским гражданином, а поэтому изъявит желание вернуться домой, то Генпрокуратура будет принимать решение "комплексно". Сейчас чиновник не стал говорить о еще не принятом постановлении. Однако, спикер пояснил СМИ, что Никита Кислицин также может подать заявление о предоставлении убежища на территории Казахстана.

Белый дом не уточнил, связан ли арест Усса с попытками США добиться освобождения Грайнер.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik