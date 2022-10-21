Белый дом не уточнил, связан ли арест Усса с попытками США добиться освобождения Грайнер

Карин Жан-Пьер рекомендовала России действовать "в духе доброй воли".

Белый дом отказался уточнять, связано ли задержание в Италии по американскому запросу российского гражданина Артема Усса с попытками вашингтонской администрации добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится в тюрьме в связи с обвинениями в контрабанде запрещенных веществ. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене ответила на вопрос о том, "играет ли какую-то роль в консультациях" с Москвой по освобождению недавняя ситуация.

Я не хочу заниматься спекуляциями на эту тему. Мы будем продолжать работать по нашим установленным каналам <...>, пока не достигнем успеха в возвращении американцев домой из России, Афганистана, Венесуэлы, Мьянмы, Гаити, Западной Африки и других стран. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Чиновница добавила, что американский лидер готов идти на исключительные меры ради того, чтобы вернуть сограждан домой. Карин Жан-Пьер уверена в том, что российской стороне следует вести переговоры "в духе доброй воли".

Напомним, что 19 октября власти США выдвинули обвинения против пятерых граждан РФ по статьям за уклонение от санкций и отмывании денежных средств. Одного из подозреваемых - Артема Усса задержали в Италии. На текущий момент подготавливается его экстрадиция на территорию США.

Белый дом не стал уточнять, отправится ли Харрис вместо Байдена на саммит АТЭС.

Фото и видео: YouTube / The Union Herald