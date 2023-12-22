Категории для бесплатного проезда намерены расширить в Петербурге

Льгота коснется супруг участников СВО.

В Смольном разработали два проекта, которые направлены на расширение категорий горожан для бесплатного проезда. Соответствующие документы были размещены сегодня, 12 марта, на сайте городской администрации.

Речь идет об изменениях в постановление "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц в связи с проведением специальной военной операции". Здесь имеется ввиду расширение льгот на проезд в общественном транспорте супруг участников СВО, включая вдов.

Кроме того, предлагается распространить бесплатный проезд на пенсионеров, ветеранов ВОВ, блокадников, ветеранов военной службы, ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, обладательниц звания "Мать-героиня" и почетных доноров.

Ранее мы рассказывали о возможности использования бесплатного проездного в общественном транспорте и поездах пригородного следования Петербурга и Ленобласти у детей участников СВО. Эта льгота продлена до 31 декабря 2024 года.

Фото: Piter.TV