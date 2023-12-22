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В школах Петербурга могут появиться электронные табло с именами участников СВО
Сегодня, 19:29
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В школах Петербурга могут появиться электронные табло с именами участников СВО

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Предполагается, что табло появятся в школах, где учились участники СВО.

Губернатор Петербурга 23 апреля в ходе заседания Координационного совета по делам ветеранов Петербурга, посвященном подготовке города к празднованию 79-й годовщины победы в ВОВ, предложил во всех школах установить электронные табло с именами участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, необходимо продолжить практику присвоения городским школам имен Героев Советского Союза и России, в том числе – новых героев специальной военной операции, которые воспитаны на примере ветеранов и поколения победителей. Экспозиции школьных музеев также могут быть посвящены мужеству участников СВО.

Губернатор Петербурга

Предполагается, что табло появятся в школах, где учились участники СВО. Это будет сделано для того, "чтобы современные школьники знали об их подвиге и патриотизме". 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге семьи мобилизованных смогут не платить за газ и воду. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: участники сво, школы петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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