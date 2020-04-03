Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Канаде

В четвертьфинале девушка обыграла на корте испанку Нурию Парризас-Диас.

Российская представительница Дарья Касаткина обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в четвертьфинальном матче турнира, организованного Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском городе Гранби. Матч между оппонентками завершился с результатом 6:3, 6:2. В полуфинале спортсменка из России встретится с француженкой Диан Парри.

На текущий момент Дарье Касаткиной 25 лет. Девушка находится на десятом месте в мировом рейтинге WTA. Это самая высокая позиция среди российских спортсменок в теннисе. Она смогла завоевать пять титулов под эгидой WTA. Лучшим результатом Дарьи Касаткиной на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Напомним, что международный турнир в Гранби относится к категории WTA 250. Мероприятия проводятся на покрытии "хард". Соревнования завершатся 27 августа. Общий призовой фонд турнира в 2022 году составляет 251 тысяч долларов.

Касаткина не смогла преодолеть первый круг турнира в Торонто.

Фото и видео: WTA