Касаткина не смогла преодолеть первый круг турнира в Торонто

Россиянка не справилась на корте с канадкой Бьянкой Андрееску.

Российская спортсменка Дарья Касаткина не смогла преодолеть первый круг международного турнира в канадском городе Торонто, который проводится под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Общий призовой фонд соревнований составляет 2,5 миллиона долларов. В рамках встречи первая ракетка РФ проиграла оппонентке из Канады Бьянке Андрееску с результатом 6:7 (5:7), 4:6. Н корте девушки находились 2 часа 29 минут.

Напомним, что вледующей соперницей 22-летней Андрееску, которая в 2019 году выиграла Открытый чемпионат США, будет французская теннисистка Ализе Корне.

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Фото и видео: YouTube / WTA