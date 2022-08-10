Ходыкин объявил о расторжении брака с Поповой под песню "Я свободен"

Фигуристы решили документально оформить расторжение брака.

Бронзовый призер европейского чемпионата по фигурному катанию Денис Ходыкин сообщил подписчикам в социальных сетях о том, что развелся с бывшей фигуристкой Бетиной Поповой. Спортсмен разместил в сторис фотографию, которая доказывает это событие. На снимке запечатлено свидетельство о рассторжении брака. При этом Ходыкин добавил композицию артиста Валерия Кипелова "Я свободен". На другом изображении пара Ходыкин и Попова стоят вместе и улыбаются. Попова и Ходыкин поженились в августе 2020 года. Об этом общественности стало известно лишь в мае 2021 года. Некоторое время спустя семья распалась, но оформлять официальный развод муж и жена не спешили.

Напомним, что Бетине Поповой сейчас 25 лет. Она является чемпионкой Универсиады 2019 года в Красноярске. Девушка выступала в танцах на льду вместе с Юрием Власенко и Сергеем Мозговым. Фигуристка завершила свою профессиональную карьеру в 2020 году.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт