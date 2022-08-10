Арина и Дина Аверины, назвали условие, при котором завершат карьеру

Спортсменки рассказали о том, что ждут новостей про Олимпиаду в Париже.

Сестры Арина и Дина Аверины, которые являются лидерами российской команды по художественной гимнастике, назвали условие, при котором завершат свою профессиональную карьеру. В рамках интервью для Никиты Нагорного в его YouTube-шоу "Обмен спортом", девушки уточнили, что забудут про спорт в том случае, если сборную страны не допустят до участия в международных летних Олимпийских играх, которые запланированы в 2024 году в Париже.

До всей ситуации благодаря Арине мы хотели уйти после Олимпиады в Париже. Она меня уговаривала - три года вообще ни о чем. И я подумала, что ладно, уговорили, остаемся. А потом нам всё перекрыли, и я думаю: а зачем это всё? Дина Аверина, спортсменка

Ее сестра Арина уточнила, что как только выходит новость о том, что российская сборная не будет принимать участия в Олимпиаде в Париже, то они закончат карьеру.

Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию к состязаниям из-за украинского кризиса. Ряд ассоциаций исключили спортсменов из турниров, которые проводятся под их эгидой. Частично кандидаты из РФ и Белоруссии допускаются к мероприятиям под нейтральным статусом.

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Фото и видео: YouTube / Никита Нагорный

