Картина "Казнь заговорщиков в России" вернулась в Петербург

Презентация полотна состоится 1 августа в здании музея на улице Куйбышева.

Картина Василия Верещагина "Казнь заговорщиков в России" вернулась в Северную столицу после реставрации в Третьяковской галерее. Об этом сообщили в пресс-службе Музея политической истории России.

Презентация обновлённой картины состоится 1 августа в здании музея на улице Куйбышева. Специалисты Третьяковской галереи расскажут реставрации полотна.

Выставка картины продлится до конца лета.

Ранее Piter.TV писал о том, что 27 июля в Кронштадте подсветили стелу "Триумф Российского флота".

Фото: Музей политической истории России. / ВК.