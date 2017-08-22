Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Картина "Казнь заговорщиков в России" вернулась в Петербург
Сегодня, 11:19
0
alexandra08
239

Картина "Казнь заговорщиков в России" вернулась в Петербург

0
 
 

Презентация полотна состоится  1 августа  в здании музея на улице Куйбышева.

Картина Василия Верещагина "Казнь заговорщиков в России" вернулась в Северную столицу после реставрации в Третьяковской галерее. Об этом сообщили в пресс-службе Музея политической истории России.

Презентация обновлённой картины состоится  1 августа  в здании музея на улице Куйбышева. Специалисты Третьяковской галереи расскажут реставрации полотна.

Выставка картины продлится до конца лета.

Ранее Piter.TV писал о том, что 27 июля в Кронштадте подсветили стелу "Триумф Российского флота".

Фото: Музей политической истории России. / ВК.

Теги: василий верещагин , казнь заговорщиков в россии , музей политической истории россии
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5