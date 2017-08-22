Картина "Казнь заговорщиков в России" вернулась в Петербург

Картина Василия Верещагина "Казнь заговорщиков в России" вернулась в Северную столицу после реставрации в Третьяковской галерее. Об этом сообщили в пресс-службе Музея политической истории России.
Презентация обновлённой картины состоится 1 августа в здании музея на улице Куйбышева. Специалисты Третьяковской галереи расскажут реставрации полотна.
Выставка картины продлится до конца лета.
Ранее Piter.TV писал о том, что 27 июля в Кронштадте подсветили стелу "Триумф Российского флота".
Фото: Музей политической истории России. / ВК.