В Кронштадте подсветили стелу "Триумф Российского флота"

Специалисты "Ленсвета" закончили настройку художественной подсветки монумента.

Стела "Триумф Российского флота" получила архитектурно-художественную подсветку, сообщает канал "Санкт-Петербург".

Специалисты "Ленсвета" закончили настройку художественной подсветки монумента "Триумф Российского флота" в Кронштадте. Стелу установили на Якорной площади. Он представляет собой мозаичное панно, на котором воспроизведена картина Василия Нестеренко "Триумф Российского флота". Памятный знак украшен элементами с морской военной геральдикой.

Для подсветки использовали восемь светодиодных прожекторов, их линзы отрегулированы: каждый светильник отвечает за свою часть монумента. Вместе они создают единую композицию света.

Фото: http://kgainfo.spb.ru