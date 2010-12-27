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В Кронштадте подсветили стелу "Триумф Российского флота"
Сегодня, 17:56
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alexandra08
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В Кронштадте подсветили стелу "Триумф Российского флота"

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Специалисты "Ленсвета" закончили настройку художественной подсветки монумента.

Стела "Триумф Российского флота"  получила архитектурно-художественную подсветку, сообщает канал "Санкт-Петербург".

Специалисты "Ленсвета" закончили настройку художественной подсветки монумента "Триумф Российского флота" в Кронштадте. Стелу установили на Якорной площади. Он представляет собой мозаичное панно, на котором воспроизведена картина Василия Нестеренко "Триумф Российского флота". Памятный знак украшен элементами с морской военной геральдикой.

Для подсветки использовали восемь светодиодных прожекторов, их линзы отрегулированы: каждый светильник отвечает за свою часть монумента. Вместе они создают единую композицию света.

Фото: http://kgainfo.spb.ru

Теги: гуп ленсвет , кронштадт , монумент триумф российского флота , якорная площадь
Категории: Новости СПб

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