Войска Кронштадтского гарнизона торжественно прошли по Якорной площади

В Кронштадте проходит театрализованная акция, выступает оркестр.

В Кронштадте 9 мая завершился парад войск Кронштадтского гарнизона, он начался в 10:00. Военнослужащие прошли проспекту Ленина, Советской улице и завершили шествие на Якорной площади.

В 11.30 в Кронштадтском Морском Соборе во имя святителя Николая Чудотворца прошел молебен по погибшим воинам. В 12:00 стартовала театрализованная ретро-акция "Радость Победы" с участием творческих коллективов Кронштадтского Дворца культуры.

Специально для Вас будут звучать мелодии 30-х и 40-х годов. Вы увидите историческую реконструкцию самого счастливого майского дня в истории нашей страны – 9 мая 1945 года. говорится в описании акции.

В 14:00 начнется концерт, одним из участником которого станут ВИА "Белорусские песняры". Не обойдется и без пиротехнического шоу. Оно запланировано на 22:00.

Видео: Instagram / @elenatimoshenko9512