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Войска Кронштадтского гарнизона торжественно прошли по Якорной площади

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В Кронштадте проходит театрализованная акция, выступает оркестр.

В Кронштадте 9 мая завершился парад войск Кронштадтского гарнизона, он начался в 10:00. Военнослужащие прошли проспекту Ленина, Советской улице и завершили шествие на Якорной площади.

В 11.30 в Кронштадтском Морском Соборе во имя святителя Николая Чудотворца прошел молебен по погибшим воинам. В 12:00 стартовала театрализованная ретро-акция "Радость Победы" с участием творческих коллективов Кронштадтского Дворца культуры.

Специально для Вас будут звучать мелодии 30-х и 40-х годов. Вы увидите историческую реконструкцию самого счастливого майского дня в истории нашей страны – 9 мая 1945 года.

говорится в описании акции.

В 14:00 начнется концерт, одним из участником которого станут ВИА "Белорусские песняры". Не обойдется и без пиротехнического шоу. Оно запланировано на 22:00. 

Видео: Instagram / @elenatimoshenko9512

Теги: кронштадт, моряки, якорная площадь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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