"Подорожник" начнут принимать в электричках Ленобласти до конца года

Председатель комитета по транспорту Александр Головин заявил, что до конца 2017 года в пригородных электричках можно будет расплатиться электронным проездным "Подорожник".

В пригородные электричках всё-таки будут принимать электронный проездной "Подорожник". Наладить такую оплату обещают до конца текущего года. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту Смольного Александр Головин. Он отметил, что ведомство специально посылало запрос в Министерство транспорта России. Там подтвердили, что "Подорожник" можно использовать на пригородном железнодорожном сообщении.

Головин заметил, что технические вопросы уже решены. Возможность расплачиваться проездными в электричках появится до конца года.

Петербург и Ленобласть работают над созданием единого проездного, которым можно будет расплатиться в наземном транспорте как города, а так и области.