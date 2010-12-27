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Картельный сговор обнаружили на медицинских торгах в Петербурге‍
Сегодня, 12:31
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alexandra08
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Картельный сговор обнаружили на медицинских торгах в Петербурге‍

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Антимонопольщики выявили, что компания торговалась с одинаковых ip-адресов. 

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения закона о защите конкуренции у девяти компаний при проведении торгов в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного органа, закупки касались сферы медицины.

Специалистами были проверены 237 аукционов, проводимые в 2015-2018 годах. На них закупались медикаменты, оборудование и мебель для больниц города. Общая сумма торгов была более миллиарда рублей.

Антимонопольщики выявили, что компания торговалась с одинаковых ip-адресов.  В заявках на аукционы был указан одинаковый e-mail и юридический адрес. Ответственные за участие в торгах сотрудники работали в организациях, которыми руководили одни и те же люди. Все девять компаний признались ФАС в участии в картельном сговоре.

Фото: pixabay.com

Теги: уфас , фас
Категории: Новости СПб Лента новостей

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