Картельный сговор обнаружили на медицинских торгах в Петербурге‍

Антимонопольщики выявили, что компания торговалась с одинаковых ip-адресов.

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения закона о защите конкуренции у девяти компаний при проведении торгов в Петербурге. Как сообщили в пресс-службе антимонопольного органа, закупки касались сферы медицины.

Специалистами были проверены 237 аукционов, проводимые в 2015-2018 годах. На них закупались медикаменты, оборудование и мебель для больниц города. Общая сумма торгов была более миллиарда рублей.

Антимонопольщики выявили, что компания торговалась с одинаковых ip-адресов. В заявках на аукционы был указан одинаковый e-mail и юридический адрес. Ответственные за участие в торгах сотрудники работали в организациях, которыми руководили одни и те же люди. Все девять компаний признались ФАС в участии в картельном сговоре.

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