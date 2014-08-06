Карта "Серебряный возраст" отметит первую годовщину в сентябре: её держателями в Сбере стали уже более 370 тысяч петербуржцев

Оформить карту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

130 тысяч жителей Петербурга уже оформили карты "Серебряный возраст" в Сбере. Такие результаты банк представил спустя 11 месяцев со старта проекта. Всего привилегиями такой карты от Сбера пользуется более 370 тысяч человек, поскольку её преимущества активируются автоматически для каждого владельца Единой карты петербуржца (ЕКП), достигшего определённого возраста.

Карта "Серебряный возраст" создана на базе ЕКП в рамках одноимённого проекта правительства Санкт‑Петербурга, направленного на повышение качества жизни людей пенсионного и предпенсионного возраста. Оформить карту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Карта объединяет в себе все платёжные и нефинансовые преимущества ЕКП, и дополнительно владельцам карты доступен электронный сертификат номиналом в 1500 рублей на покупку билетов в музеи регионального и федерального уровня. Для получения электронного сертификата жителям Санкт Петербурга можно обратиться в городские МФЦ или районные администрации, либо подать заявление на портале госуслуг Санкт-Петербурга.

В сентябре карте "Серебряный возраст" исполнится ровно год. За это время она доказала свою полезность и значимость для жителей Петербурга, став надёжным инструментом поддержки старшего поколения. Пользователи получают возможность сэкономить на посещении культурных мероприятий, а также накапливать бонусы программы СберСпасибо. Отмечу, что женщины её оформляют примерно в три раза чаще мужчин. Уверен, что популярность карты будет только расти. Сергей Фикс, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Обслуживание, выпуск и перевыпуск карты бесплатные. Для оформления нужен только паспорт и СНИЛС. Выпуск займёт не более 8 рабочих дней. С дополнительной информацией, в том числе перечнем музеев, можно ознакомиться на официальной странице карты "Серебряный возраст" по ссылке.

Фото: пресс-служба Сбера