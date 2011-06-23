Карта "Подорожник" помогла пассажирам Петербурга сэкономить 15 млрд рублей

Более 530 млн поездок с выгодой подсчитали эффект Подорожника за 2025 год.

С января 2025 года пассажиры общественного транспорта Санкт-Петербурга сэкономили почти 15 млрд рублей при использовании транспортной карты "Подорожник". Такие данные сообщили в комитете по транспорту города.

За девять месяцев 2025 года с помощью карты "Подорожник" было совершено более 530 млн поездок. За этот же период жители и гости города приобрели около 2 млн транспортных карт. В комитете по транспорту напомнили, что мобильное приложение "Подорожник" недавно установило новый рекорд по количеству пользователей. В ведомстве сообщили, что приложение загрузили более 500 тыс. человек.

Экономия при использовании карты достигается за счет специального тарифа, который ниже гостевого тарифа в наземном транспорте и метрополитене примерно на 30 процентов. Дополнительная скидка также действует при использовании тарифов "60 минут" и "90 минут", записанных на карту "Подорожник".

Пополнение баланса карты возможно в дистанционном формате через личный кабинет пассажира или банковские приложения. После пополнения ресурс необходимо активировать. Сделать это можно в наземном общественном транспорте, в точках продаж СПб ГКУ "Организатор перевозок", а также в вестибюлях станций метрополитена.

