Карманник на "Маяковской" украл у мужчины 10 миллионов рублей, но был пойман полицией

В петербургском метро мошенник украл у пассажира миллионы, но его накрыли правоохранительные органы.

Мошенник похитил у петербуржца в метро пакет с 10 миллионами рублей. Однако, вора вычислили и поймали.

Как стало известно, шестого декабря в правоохранительные органы Центрального района обратился мужчина, который рассказал об ограблении. По словам пострадавшего, из его портфеля злоумышленник вытащил пакет с крупной суммой денег. Инцидент произошел 30 ноября вечером. Пропажу 47-летний гость Северной столицы заметил на выходе из станции”Маяковская”.

Сотрудникам полиции потребовалось меньше месяца, чтобы найти и задержать преступника. Карманником оказался 23-летний юноша. Подозреваемый сообщил, что обнаружил в метро невнимательного гражданина с открытым портфелем и решил, что может легко нажиться. На такую крупную удачу как 10 миллионов он не рассчитывал.

Известно, что деньги злоумышленник не успел потратить. Их вернули хозяину. Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.