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Карманник на "Маяковской" украл у мужчины 10 миллионов рублей, но был пойман полицией
Сегодня, 9:39
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lesjasap
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Карманник на "Маяковской" украл у мужчины 10 миллионов рублей, но был пойман полицией

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В петербургском метро мошенник украл у пассажира миллионы, но его накрыли правоохранительные органы.

Мошенник похитил у петербуржца в метро пакет с 10 миллионами рублей. Однако, вора вычислили и поймали.
 
Как стало известно, шестого декабря в правоохранительные органы Центрального района обратился мужчина, который рассказал об ограблении. По словам пострадавшего, из его портфеля злоумышленник вытащил пакет с крупной суммой денег. Инцидент произошел 30 ноября вечером. Пропажу 47-летний гость Северной столицы заметил на выходе из станции”Маяковская”. 
 
Сотрудникам полиции потребовалось меньше месяца, чтобы найти и задержать преступника. Карманником оказался 23-летний юноша. Подозреваемый сообщил, что обнаружил в метро невнимательного гражданина с открытым портфелем и решил, что может легко нажиться. На такую крупную удачу как 10 миллионов он не рассчитывал.
 
Известно, что деньги злоумышленник не успел потратить. Их вернули хозяину. Обвиняемого отпустили под подписку о невыезде. 
Теги: карманник , кража , маяковская , мошенник
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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