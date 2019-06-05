Карьер для добычи глины в Тосненском районе мог стать возможным местом захоронения пациенток Дома инвалидов в годы ВОВ

Фашисты жестоко расправились с душевнобольными женщинами в 1942 году.

Поисковая экспедиция отрядов "Ягуар" и "Ямбург" в Ленобласти стартовала 30 апреля. Сегодня, 8 мая, она завершилась. Волонтеры искали останки сотен пациентов Дома инвалидов, в который нагрянули немецкие фашисты в годы Великой Отечественной войны. О результатах поездки рассказал "Невским Новостям" руководитель поискового отряда "Ягуар" Андрей Журавлев.

По словам эксперта, поисковикам удалось обнаружить возможное место захоронения душевнобольных женщин. Этой страшной точкой на карте стал карьер для добычи глины, который находится около монастыря Свято-Успенская Макарьевская пустынь вблизи Любани. Проверить участок детально пока не получилось, поскольку сейчас территория затоплена. Специалисты планируют вернутся сюда в июне на болотоходе.

Известно, что в 1942 году нацисты нагрянули в Дом инвалидов и отобрали у пациентов вещи и продукты. В течение двух недель 52 человека скончались, причиной тому стал голод. Остальные позже стали жертвами расстрела.

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Фото: Невские Новости / поисковый отряд "Ягуар" ОМИППО "Доблесть"