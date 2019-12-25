Кардиолог рассказала, какие продукты помогут восстановиться после пневмонии

Она посоветовала включить в свой рацион нежирное мясо, морепродукты и супы.

Кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова назвала продукты, которые помогут восстановиться после пневмонии и укрепить иммунитет. Об этом пишет "Вечерняя Москва".

По словам медика, восстановиться после болезни поможет правильное питание. Полезные продукты придадут сил и энергии. В частности, необходимо включить в свой рацион нежирное мясо с низким содержанием холестерина (курица, говядина, кролик, постная баранина).

Также Зубаилова порекомендовала варить, запекать, готовить еду на пару, не используя много приправ. После приема антибиотиков желудочно-кишечному тракту необходимо время для восстановления.

Чтобы ЖКТ лучше работал, стоит есть овощные супы. В гречке, овсянке, не пропаренном рисе, пшеничной и ячневой каше содержатся микроэлементы, которые способствуют ускорению перистальтики.

В период восстановления после болезни можно налегать на морепродукты и рыбу. Протеин морских животных легко усваивается и не содержит опасных жиров. Рыба является источником витаминов А и Е, а также ненасыщенных Омега-3 и Омега-6 жирных кислот.

Кроме того, в свой рацион необходимо включить зелень, овощи, фрукты и ягоды, пить много чистой воды.

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