Капитана катера "Ветер" будут судить за удар об опору моста в мае

Сбежавший с места аварии судоводитель предстанет перед судом.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России завершило расследование уголовного дела в отношении 30‑летнего капитана маломерного судна. Мужчина обвиняется по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Инцидент произошёл утром 5 мая на канале Грибоедова. По версии следствия, капитан катера "Ветер" выбрал неверную траекторию и допустил столкновение с опорой Театрального моста. В результате судно получило механические повреждения, общая стоимость которых превысила ₽1 млн. В аварии никто из находившихся на борту двух пассажиров не пострадал.

После столкновения капитан покинул место происшествия, однако вечером того же дня был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в Санкт‑Петербургский линейный отдел МВД на водном транспорте. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: УТ МВД России по СЗФО