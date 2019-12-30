Капитан СКА Сергей Плотников отстранен на два матча за удар клюшкой

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча.

Капитана хоккейного СКА Сергея Плотникова отстранили от участия в ближайших двух матчах. Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ после игры СКА с "Динамо", которая прошла 12 января, сообщили "Невские новости".

Плотников ударил клюшкой нападающего московского клуба Дмитрия Яшкина.

Теперь капитану петербургского клуба придется пропустить матч 14 января с рижским "Динамо" и 16 января с "Йокеритом". Кроме того, игрок заплатит штраф.

Напомним, встреча СКА с "Динамо" из Москвы закончилась со счетом 2:1 в пользу клуба Северной столицы.

Фото: ska.ru