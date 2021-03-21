Вивек Рамасвами рассказал о "жертвах" со стороны США.

Американский предприниматель Вивек Рамасвами, который недавно стал кандидатом на пост американского президента, в эфире телеканала FOX News высказался о самой большой военной угрозе для США. По мнению бизнесмена, речь идет о союзе между Россией и Китаем. По мнению иностранного специалиста, такое партнерство даст Пекину больше уверенности в проведении его внутренней политике по вопросу Тайваня. По мнению предпринимателя, китайские власти рассчитывают на то, что Вашингтон не станет выступать одновременно против двух ядерных сверхдержав.

Никакой кражи данных, кражи интеллектуальной собственности, никакого больше превращения наших собственных компаний в ваши геополитические пешки... с использованием лоббирования. Я думаю, у этого будут некоторые краткосрочные экономические последствия. Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США

Гость программы уточнил, что США могут пойти на такие жертвы в том случае, если власти и граждане понимают, ради чего нужны такие жертвы. Вивек Рамасвами намерен отказаться от ведения совместных проектов с КНР до того момента, пока местная Коммунистическая партия не будет реформирована, а в Пекине не изменят политику.

Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли на передовой около 350 тысяч человек.

Фото и видео: YouTube / FOX News