Кандидат в президенты Екатерина Гордон: "Я абсолютно точно буду у власти"

Журналист, певица, общественный деятель, а с недавнего времени ещё и кандидат в президенты - Екатерина Гордон провела в Петербурге форум «Россия правовая».

Piter.tv удалось поговорить с Гордон об отношении к власти, президентству и упрекам в её сторону.

Независимо от того что я выбираю разные виды деятельности, я всегда про одно и то же. Каждый может делать дело для своей страны. Для того, чтобы дети наши жили в лучшей стране. Я не меняюсь

Екатерина Гордон



Сначала Гордон освоила язык журналистики, но в какой-то момент ей стало тесно в нём и захотелось защищать людей от несправедливости.

Сейчас, столкнувшись с реальностью судебной системы, я понимаю, что как юрист и правозащитник, я могу делать что-то локальное, но мне нужно больше возможностей, поэтому я иду во власть и это долгий путь

Екатерина Гордон

Екатерина Гордон уверяет, что независимо от результатов выборов она будет у власти, и будет делать всё то, о чем говорила прежде.

К нынешнему президенту России Гордон относится с уважением, но она не согласна с распределением полномочий в правительстве.

У нас есть национальный лидер - Путин Владимир Владимирович. Я отношусь к нему с благодарностью, но я полагаю, что необходима глобальная реформа, и мы должны отказаться от того объема полномочий, который имеется у поста президента

Екатерина Гордон

Гордон на упреки в адрес женщины - кандидата в президенты реагирует спокойно и призывает всех поступать так же.

Чем больше ты будешь проявлять голос, конечно, тем больше будет камней в твой адрес. Я к этому отношусь спокойно. В ответ камнем не брошу, но напомню ещё раз, что есть Конституция, и власть принадлежит народу

Екатерина Гордон

Видео и фото - PiterTV

Катерина Суворова, Герман Ланк